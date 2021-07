“EXPOSITION PEINTURE SCULPTURE ET PHOTOGRAPHIE” – ASSOCIATION O’CAP Oudon, 19 août 2021, Oudon.

“EXPOSITION PEINTURE SCULPTURE ET PHOTOGRAPHIE” – ASSOCIATION O’CAP 2021-08-19 – 2021-09-05 Rue de la Gare La Gare

Oudon Loire-Atlantique

Expositions de peintures, sculptures et photographie , dans une salle de la Gare.

Les artistes au programme :

– Vincent TETU : De la pierre tendre à la pierre dure comme le granit, le marbre noir…, il étend son champ d’action au bois et au métal. Participations à des symposiums et expositions à travers le pays. Ses univers sont riches, imprégnés du temps passé, présent et à venir; intemporels.

– Evelyne GAILLOU : L’artiste observe l’univers comme une partition humaine. Ses photographies suggèrent une émouvante danse avec la vie. Tour à tour avec joie, mélancolie, philosophie, contemplation, voire humour, elle explore profusément la palette des émotions.

– Nadège WURTZ- MEREAU : Les mains au contact de la terre, elle laisse s’exprimer, du plus profond d’elle-même, cette magnifique impulsion créatrice. En associant différentes matières , son imagination vous emmène à la rencontre de son univers. Tout est fluide, tout est là !

– Françoise MASSART : Son écriture c’est la peinture qu’elle offre aux regards des autres avec la plus grande honnêteté, la plus grande simplicité aussi. Elle la veut généreuse, authentique, engagée et sans désir de séduire. En passant de la douceur à la violence, elle exprime toute sa passion. Elle s’ouvre sans retenue au plaisir d’étaler les couleurs jusqu’à atteindre ce dépassement de soi.

Du 19 août au 5 septembre venez découvrir les expositions de peinture, sculpture et photographie à la Gare d’Oudon !

o.capetc@gmail.com +33 6 33 85 96 40

dernière mise à jour : 2021-07-24 par