« EXPOSITION PEINTURE SCULPTURE ET PHOTOGRAPHIE » – ASSOCIATION O’CAP Oudon, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Oudon. « EXPOSITION PEINTURE SCULPTURE ET PHOTOGRAPHIE » – ASSOCIATION O’CAP 2021-07-08 – 2021-07-25 Rue de la Gare La Gare

Expositions de peintures, sculptures et photographie , dans une salle de la Gare. Les artistes au programme : – Anne-Marie LACROIX : Autodidacte, sa première rencontre avec l'argile en 2012 a été une révélation : le champ de création est infini. De la terre nait alors un visage. Pour la plupart des femmes. Des femmes qui se multiplient, s'apprivoisent, se protègent. Enivrée par cette matière, elle veut connaître tous les types de terres. – Philippe FOUGÈRE : Son univers se situe dans la mouvance de « l'Outsider art » et de l'Art brut. Il expérimente toutes sortes de matériaux et de techniques. Pour définir son travail il a choisi le terme « d'Art Proximatif ». – Alice GUILBAUD : Photographe par passion, elle a su démontrer combien ce qui est visible n'est que le reflet de l'invisible. C'est en se promenant en canoë sur la Sèvre qu'elle photographie les berges et s'aperçoit qu'en redressant l'image à 90°, les reflets font apparaître des masques, des totems allongés. – LEGILLES : Son intention profonde est de laisser une grande place à la vision de l'autre qui découvre, regarde, contemple, afin qu'il puisse, ainsi, aller à la rencontre de ce qu'il nomme l'intime de soi…du Soi…que chacun puisse se trouver à l'unisson de son propre rythme, se laisse porter par ce qui le traverse à ce moment là, à l'écoute de sa musique intime… Du 8 juillet au 25 juillet venez découvrir les expositions de peinture, sculpture et photographie à la Gare d'Oudon ! o.capetc@gmail.com +33 6 33 85 96 40

