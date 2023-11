Exposition peinture Rivages Agapé Hub Ozoir la Ferrière, 13 octobre 2023, Ozoir la Ferrière.

Du vendredi 13 octobre 2023 au jeudi 02 novembre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

.Tout public. A partir de 10 ans. gratuit

Le décor à une place relativement importante dans le travail des deux artistes peintres. Anna ERTZBISCHOFF et Dominique GAIS

se sont appropriés des savoir-faire pour ensuite les faire migrer dans des univers poétiques. Le regardeur pose les pieds sur des rivages toujours plus singuliers par leurs couleurs, leurs détails insoupçonnés, et intègre des mondes aux envergures changeantes.

L’AGAPÉ HUB présente Anna ERTZBISCHOFF et Dominique GAIS

L’exposition nous offre la possibilité de déambuler de façon sinueuse. Tantôt le regardeur aura besoin de prendre un certain recul pour saisir l’ensemble du paysage que sont ces espaces ouverts et profonds d’Anna. Tantôt il lui faudra s’approcher pour découvrir plus en détails des fragments de réalité minérale et végétale. Avec une délicatesse et une précision déroutante, Dominique nous offre des ensembles presque macroscopiques d’une réalité fragments.

Le regardeur pose les pieds sur des rivages toujours plus singuliers par leurs couleurs, leurs détails insoupçonnés, et intègre des mondes aux envergures changeantes.

Agapé Hub 50 rue Meslay 75003 Ozoir la Ferrière

Contact : https://www.facebook.com/events/1637276686765974 contact@agapehub.fr https://www.agapehub.fr

@agapehub Exposition Rivages