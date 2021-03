Exposition peinture : « Portraits des Géants – Arbres de Genève » à la Villa Dutoit présentant des œuvres d’Ingrid Kaufmann. Villa Congolaise Dutoit, 29 mai 2021-29 mai 2021, Genève.

Exposition peinture : « Portraits des Géants – Arbres de Genève » à la Villa Dutoit présentant des œuvres d’Ingrid Kaufmann.

du samedi 29 mai au dimanche 20 juin à Villa Congolaise Dutoit

Les spectateurs seront conviés à découvrir la beauté et les facultés des arbres genevois a travers d’une vingtaine d’œuvres présentée par Ingrid Kaufmann, artiste qui travaille à promouvoir le patrimoine arboré Suisse.

Grâce à la guidance des spécialistes, Ingrid est allée à la rencontre de ces arbres remarquables genevois. Elle les a identifiés, photographiés et visités à toutes les saisons pendant trois ans. Ensuite, dans son atelier, Ingrid a sélectionné les meilleures prises pour les peindre après avec une technique qu’elle a développée elle-même.

Chaque tableau figurant un arbre sera accompagné de Fiches techniques réalisées par les Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève. Ainsi que des panneaux informatifs sur les arbres à travers diverses approches, biologique, historique, économique, mythologique, sociale, environnementale, etc. grâce à la participation de la directrice de recherche au CNRS de Paris, Andrée Corvol-Dessert.

Panneaux didactiques de l’association La Libellule permettant de mieux comprendre l’importance des arbres dans la flore locale, à la base de nos écosystèmes.

Guide sur les actions à prendre au quotidien pour protéger l’environnement avec la participation de Pro Natura.

Tous les textes seront en français et en anglais

Espace de consultation bibliographique. Création d’un espace convivial, didactique et accueillant pour le visiteur. Mise à disposition de bibliographies et d’articles de presse incitant à s’informer davantage sur la thématique liée à l’importance du végétal.

Des casques audio permettront aussi d’écouter les vibrations des arbres de Genève représentés sur les toiles mais également une kyrielle d’expériences sensorielles, conférences, projections de films, happenings et bien d’autres surprises.

A la Villa Dutoit, Adresse: Chemin Gilbert-Trolliet 5, 1209 Petit-Saconnex, Suisse

Téléphone: +41 22 733 05 75

ACCÈS

Moyens de transport :

Bus 3 – arrêt : Trembley

Bus 10 – arrêt : Bouchet

Bus 22, 51 & 53 – arrêt : Mervelet

Tram 14 – arrêt: Bouchet

Parking recommandé :

Av. du Bouchet / Trembley / Mervelet

Parking interdit dans la Villa Dutoit

Horaire

Mercredi à dimanche de 15h à 19h.

Entrée libre

Présence de l’artiste les week-ends.

[https://villadutoit.ch/](https://villadutoit.ch/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

