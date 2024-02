EXPOSITION PEINTURE & POÉSIE – FRANCOIS RIFFARD Saint-Alban-sur-Limagnole, mercredi 3 avril 2024.

EXPOSITION PEINTURE & POÉSIE – FRANCOIS RIFFARD Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Le Bureau d’Information Touristique de Saint-Alban-sur-Limagnole a plaisir de recevoir l’exposition « Peinture & Poésie » de François RIFFARD du mercredi 3 avril au 24 mai.

M. François RIFFARD, né en 1945 en Ardèche, installé à Aubenas, est peintre e…

Le Bureau d’Information Touristique de Saint-Alban-sur-Limagnole a plaisir de recevoir l’exposition « Peinture & Poésie » de François RIFFARD du mercredi 3 avril au 24 mai.

M. François RIFFARD, né en 1945 en Ardèche, installé à Aubenas, est peintre et poète.

Première exposition en 1981 à Paris. Il est officiellement coté depuis 1986 et inscrit à la Maison des Artistes. Il expose quasi annuellement. Son style peut être apparenté au réalisme poétique.

Depuis sa première publication en 1971 aux Ed. de St-Germain-des-Prés, sont parus 6 recueils de poésie et 1 roman épique (Ed. de L’Harmattan). Il a été l’invité 2006 du Printemps des Poètes organisé par la ville de Courbevoie. A ce jour, il a produit 14 émissions à Radio-Courtoisie dont 7 sur ses propres écrits.

Afin de rencontrer l’artiste, nous vous invitons à venir au vernissage de l’exposition le mardi 2 avril à 18h où un verre de l’amitié vous sera proposé. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 09:00:00

fin : 2024-05-24 17:30:00

Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie

L’événement EXPOSITION PEINTURE & POÉSIE – FRANCOIS RIFFARD Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2024-02-20 par 48 OT Margeride en Gevaudan