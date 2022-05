Exposition peinture – PAT

2022-08-29 – 2022-09-04 Patrick GUELLEC « Pat » habite au Guilvinec et consacre son temps libre à la

peinture. Il recherche une harmonie dans la composition et les couleurs, inspirée

par le bord de mer.

Couleurs vives, économie du trait, matière lui permettent de transmettre ses

émotions. asso.treffiagarts@gmail.com +33 6 13 15 23 15 https://patrickguellec.portfoliobox.net/ Patrick GUELLEC « Pat » habite au Guilvinec et consacre son temps libre à la

