Exposition Peinture Passion Place des Centuries Salon-de-Provence, vendredi 1 mars 2024.

Cet évènement culturel célèbre le résultat exceptionnel de l’engagement d’une artiste confirmée, Josiane Palud, qui a répondu à l’appel de créer un atelier artistique au Boulevard de la République, pour enseigner, mais aussi pour tisser des liens durables

Josine Palud exprime son esprit créatif dès l’enfance en capturant la lumière provençale sur la toile. À travers ses tableaux au couteau, elle transmet la symphonie des couleurs, célébrant la beauté de la nature comme source d’inspiration. Au cœur de cette exposition à la Cour des Créateurs, Josine Palud guide et mentor partage l’aboutissement de son implication envers l’enseignement artistique. Les artistes en herbe, sous la tutelle bienveillante de leur professeur, explorent une variété de styles, de techniques et de thèmes.



« Peinture Passion » offre ainsi un aperçu diversifié de la richesse artistique qui émane de cet atelier dynamique.



Vernissage le Vendredi 1er Mars à 18h30

Cour des Créateurs, Place des Centuries

Du lundi au Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h .

