Exposition peinture – Pascal Delhaye, 3 mai 2022, .

Exposition peinture – Pascal Delhaye

2022-05-03 – 2022-05-23

Pascale Delhaye, artiste peintre

Deux approches différentes mais complémentaires… l’aquarelle et l’acrylique..

Dualité de techniques où je retrouve le même plaisir de jouer avec l’eau et les couleurs….

Sa principale inspiration – La Baie de Somme: vastes horizons, camaïeux de gris bleutés, mise en scène de personnages et aussi croquis naïfs et colorés . Pascale se dévoile, un peu avec son portrait chinois.

– Si j’étais :

– Une fleur : une Rose , plutôt rose ,épanouie et parfumée

Une rose de damas qui pousse dans les jardins

– Une musique : Moment of Love de Art of noise , musique douce et envoûtante

– Un livre : les 3 livres de Valérie Perrin : Changer l’eau des fleurs

Les oubliés du dimanche et Trois. L’écriture habile et fidèle des sentiments et de la vie

– Une émotion : joie et gaieté

– Un mot : douceur

– Une partie du corps : le visage

Miroir de l’âme, reflet des sentiments et du caractère

Pascale Delhaye, artiste peintre

Deux approches différentes mais complémentaires… l’aquarelle et l’acrylique..

Dualité de techniques où je retrouve le même plaisir de jouer avec l’eau et les couleurs….

Sa principale inspiration – La Baie de Somme: vastes horizons, camaïeux de gris bleutés, mise en scène de personnages et aussi croquis naïfs et colorés . Pascale se dévoile, un peu avec son portrait chinois.

– Si j’étais :

– Une fleur : une Rose , plutôt rose ,épanouie et parfumée

Une rose de damas qui pousse dans les jardins

– Une musique : Moment of Love de Art of noise , musique douce et envoûtante

– Un livre : les 3 livres de Valérie Perrin : Changer l’eau des fleurs

Les oubliés du dimanche et Trois. L’écriture habile et fidèle des sentiments et de la vie

– Une émotion : joie et gaieté

– Un mot : douceur

– Une partie du corps : le visage

Miroir de l’âme, reflet des sentiments et du caractère

Pascale Delhaye, artiste peintre

Deux approches différentes mais complémentaires… l’aquarelle et l’acrylique..

Dualité de techniques où je retrouve le même plaisir de jouer avec l’eau et les couleurs….

Sa principale inspiration – La Baie de Somme: vastes horizons, camaïeux de gris bleutés, mise en scène de personnages et aussi croquis naïfs et colorés . Pascale se dévoile, un peu avec son portrait chinois.

– Si j’étais :

– Une fleur : une Rose , plutôt rose ,épanouie et parfumée

Une rose de damas qui pousse dans les jardins

– Une musique : Moment of Love de Art of noise , musique douce et envoûtante

– Un livre : les 3 livres de Valérie Perrin : Changer l’eau des fleurs

Les oubliés du dimanche et Trois. L’écriture habile et fidèle des sentiments et de la vie

– Une émotion : joie et gaieté

– Un mot : douceur

– Une partie du corps : le visage

Miroir de l’âme, reflet des sentiments et du caractère

©Le P’tit Aulty 2022

dernière mise à jour : 2022-04-27 par