Exposition peinture par Michèle Fageon Lignières, mardi 2 avril 2024.

Exposition peinture par Michèle Fageon Lignières Cher

Samedi

Retrouvez un panel des nouvelles toiles de Michèle Fageon, peintes sur différents sujets, inspirées sur le moment, partagées entre peintures à l’huile et aquarelles, c’est à découvrir absolument.

Michèle vous propose un voyage à travers de jolis paysages capturés sur l’instant et vous partage ses souvenirs intimement associés à des émotions, de manière délicate.

La peinture, une passion omniprésente depuis près de 13 ans et deux techniques très appréciées par Michèle l’huile pour sa texture agréable et l’aquarelle pour sa difficulté à apprivoiser l’eau, qui réserve quelque fois de belles surprises. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 14:30:00

fin : 2024-04-30 17:30:00

32 Grande Rue

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire accueil@lignieresenberry-tourisme.fr

L’événement Exposition peinture par Michèle Fageon Lignières a été mis à jour le 2024-03-28 par OT LIGNIERES