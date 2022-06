Exposition peinture – PACHA, 26 septembre 2022, .

Exposition peinture – PACHA

2022-09-26 – 2022-10-02

« Aussi loin que remontent mes souvenirs j’ai toujours eu un rapport avec la peinture d’art, la toile, les pigments. Pendant de nombreuses années, celles où on travaille, où on élève ses enfants, je me contentais de peindre à mes heures

perdues. Mais à la cinquantaine je me suis décidée à m’inscrire aux Beaux-Arts pour adultes en cours du soir. Cela m’a permis de conforter ma démarche, d’apprendre les moult astuces des peintres professionnels. Surtout de parfaire ma

connaissance des pigments et du dessin.

Ma technique est simple : je pars sur la toile sans dessin préalable, sans photo, sans modèle, je vais dans les couleurs, les lis, les interprète ; souvent à la main, au couteau, mais aussi plus classique au pinceau. Mes toiles composent ainsi un

monde végétal, marin, onirique, restituant sans doute mes rêves ou des pensées. »

« Aussi loin que remontent mes souvenirs j’ai toujours eu un rapport avec la peinture d’art, la toile, les pigments. Pendant de nombreuses années, celles où on travaille, où on élève ses enfants, je me contentais de peindre à mes heures

perdues. Mais à la cinquantaine je me suis décidée à m’inscrire aux Beaux-Arts pour adultes en cours du soir. Cela m’a permis de conforter ma démarche, d’apprendre les moult astuces des peintres professionnels. Surtout de parfaire ma

connaissance des pigments et du dessin.

Ma technique est simple : je pars sur la toile sans dessin préalable, sans photo, sans modèle, je vais dans les couleurs, les lis, les interprète ; souvent à la main, au couteau, mais aussi plus classique au pinceau. Mes toiles composent ainsi un

monde végétal, marin, onirique, restituant sans doute mes rêves ou des pensées. »

dernière mise à jour : 2022-04-13 par