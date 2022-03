Exposition « Peinture naïve de la minorité slovaque de Serbie » Centre culturel de Serbie, 17 mars 2022, Paris.

Exposition « Peinture naïve de la minorité slovaque de Serbie »

du jeudi 17 mars au samedi 2 avril à Centre culturel de Serbie

Kovačica a été fondée il y a 220 ans (le 15 mai 1802) par les immigrants slovaques dans le but de garder la frontière entre les deux plus grands empires mondiaux de l’époque l’Autriche-Hongrie et l’Empire ottoman. La minorité slovaque préserve la mémoire de leur ancienne patrie à travers la peinture naïve. Au cours des 100 dernières années, Kovačica s’est transformée en une métropole mondiale de la peinture naïve ; ses peintres ont exposé à Madrid, Rome, Lisbonne, Vienne, Bratislava, Belgrade, Bruxelles, Londres, Genève, New York, Washington, Abu Dhabi, Tokyo… L’exposition au Centre culturel de Serbie à Paris vous présentera les peintures les plus importantes qui ont rendu Kovačica, la Serbie et même la Slovaquie célèbres dans le monde entier. Egalement, le public aura l’occasion de découvrir les peintres les plus jeunes de la minorité slovaque de Kovačica. Un extrait du film « SELO NAŠE MALO » (Notre petit village) des auteurs Maja Martinović et Vladan Jočić, témoignera de la bonne coopération entre la peinture serbe et la France. Le film est en français, tourné à Kovačica, à Paris, et au village d’Èze en France. Le vernissage de l’exposition aura lieu au Centre culturel de Serbie le 17 mars 2022 à 19h30.

Entrée libre !

Centre culturel de Serbie 123 rue Saint Martin, 75004 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T19:30:00 2022-03-17T21:30:00;2022-03-18T11:30:00 2022-03-18T19:30:00;2022-03-19T11:30:00 2022-03-19T19:30:00;2022-03-22T11:30:00 2022-03-22T19:30:00;2022-03-23T11:30:00 2022-03-23T19:30:00;2022-03-24T11:30:00 2022-03-24T19:30:00;2022-03-25T11:30:00 2022-03-25T19:30:00;2022-03-26T11:30:00 2022-03-26T19:30:00;2022-03-29T11:30:00 2022-03-29T19:30:00;2022-03-30T11:30:00 2022-03-30T19:30:00;2022-03-31T11:30:00 2022-03-31T19:30:00;2022-04-01T11:30:00 2022-04-01T19:30:00;2022-04-02T11:30:00 2022-04-02T19:30:00