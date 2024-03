Exposition peinture Médiathèque Pecha’Bouquine Péchabou, samedi 20 janvier 2024.

Exposition peinture Vernissage de l’exposition de Christiane Tort samedi 20 janvier, de 11 h à 12 h. Exposition jusqu’au 24 février aux heures d’ouverture de la médiathèque. 20 janvier – 24 février Médiathèque Pecha’Bouquine Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T11:00:00+01:00 – 2024-01-20T12:00:00+01:00

Fin : 2024-02-24T10:00:00+01:00 – 2024-02-24T12:30:00+01:00

Vernissage de l’exposition de Christiane Tort samedi 20 janvier de 11 h à 12 h. Venez plonger dans l’univers de cette artiste pechabbolienne.

L’exposition « Contemplations » montre essentiellement des paysages, figuratifs ou semi figuratifs, imaginaires ou non. Dans ses tableaux, Christiane Tort s’attache à saisir et à faire ressentir la fragilité et la beauté de la nature. Nombre d’entre eux sont inspirés des Coussoules où elle passe ses étés depuis très longtemps. On y voit une nature rêvée, sauvage, changeante et spectaculaire entre Méditerranée et Corbières.

Médiathèque Pecha’Bouquine 31 avenue d’Occitanie 31320 Pechabou Péchabou 31320 Haute-Garonne Occitanie

