Exposition peinture « Les ateliers libres » de l’EAR Centre Paris Anim’ Maurice Ravel Paris, samedi 10 février 2024.

Du samedi 10 février 2024 au jeudi 07 mars 2024 :

Tout public. Gratuit

La galerie du CPA Maurice Ravel est heureuse d’accueillir, du 10 février au 7 mars, l’exposition artistique « Les ateliers libres » de l’EAR (Expression Artistique Rosnéenne), en accès libre et gratuite tous les jours.

Le CPA Maurice Ravel dispose d’un espace d’exposition artistique surnommé la Galerie Maurice Ravel. Chaque saison, cette galerie accueille plusieurs expositions présentant différentes techniques représentatives de la création artistiques actuelle (peinture, dessin, photographie, collage, estampe, création numérique, art urbain, etc.).

À travers ces expositions, nous mettons un point d’honneur à offrir à nos publics la possibilité de découvrir l’art sous des formes variées et originales et de rencontrer des artistes aux parcours multiples, notamment à l’occasion des vernissages.

Pour la saison 2023-2024, nous avons conçu une programmation inédite, alternant expositions individuelles et collectives, avec toujours plus de diversité dans les pratiques artistiques et dans les styles.

Exposition du mois de février : « Les ateliers libres » de l’EAR, du 10 février au 7 mars 2024.

L’EAR « Expression Artistique Rosnéenne » , association créée en 1963, est animée par des professionnel.le.s et des amateur.ice.s, où toutes les techniques se côtoient : huile, pastel, aquarelle, acrylique, dessin, modèles.

Artistes de l’exposition : René Méheux, Nicole Legendre, Marie-Brigitte Buissière, Max Cancer, Nicole Charton, Ginou Peslier, Sylvaine Salliot, Christine Nuzzo, Betty Mouminoux, Lydia Seguin et Catherine Voneuw.

Vernissage le vendredi 01 mars à partir de 17h30 avec les artistes de l’EAR.

Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris

Contact : http://www.animravel.fr +33144756014 animravel@laligue.org https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel

Expression Artistique Rosnéenne