Exposition peinture « le mouvement » La Ferté Macé

Orne

30-32 rue d’Hautvie atelier artBeaurésens La Ferté Macé Orne atelier artBeaurésens 30-32 rue d’Hautvie

2022-08-18 14:00:00 14:00:00 – 2022-09-30 17:00:00 17:00:00

atelier artBeaurésens 30-32 rue d’Hautvie

La Ferté Macé

Orne Exposition « LE MOUVEMENT » vu par Bernard Chardon et Artbeaurésens

Vernissage jeudi 18 aout à 11h Exposition « LE MOUVEMENT » vu par Bernard Chardon et Artbeaurésens

Vernissage jeudi 18 aout à 11h +33 6 12 78 77 26 Exposition « LE MOUVEMENT » vu par Bernard Chardon et Artbeaurésens

