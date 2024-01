Exposition peinture « L’année dernière » de Jean-Christophe Adenis Centre Paris Anim’ Maurice Ravel Paris, lundi 15 janvier 2024.

La galerie du Centre Paris Anim’ Maurice Ravel vous accueille pour découvrir sa nouvelle exposition artistique : « L’année dernière » de Jean-Christophe Adenis

Le CPA Maurice Ravel dispose d’un

espace d’exposition artistique surnommé la Galerie Maurice Ravel. Chaque

saison, cette galerie accueille plusieurs expositions présentant différentes

techniques représentatives de la création artistiques actuelle (peinture,

dessin, photographie, collage, estampe, création numérique, art urbain, etc.).

À travers ces expositions, nous

mettons un point d’honneur à offrir à nos publics la possibilité de découvrir l’art

sous des formes variées et originales et de rencontrer des artistes aux

parcours multiples, notamment à l’occasion des vernissages.

Pour la saison 2023-2024, nous

avons conçu une programmation inédite, alternant expositions individuelles et

collectives, avec toujours plus de diversité dans les pratiques artistiques et

dans les styles.

Exposition du mois de janvier-février : « L’année dernière » de Jean-Christophe Adenis , du 15 janvier au 10 février 2024.

Exposition gratuite en accès libre

Jean-Christophe Adenis vit et travaille à Paris. Sa technique artistique est la peinture acrylique, en général sur carton gris. Il est membre de l’association des Ateliers d’Artistes de Belleville.

« Les images sont des figures qui nous observent autant qu’on les regarde. Ce peuvent être aussi des déclinaisons du thème vague et flou mais entêtant de l’absence, à soi, des autres. »

Tous les tableaux présentés ici n’ont pas été créés l’année précédente. Ils renvoient cependant à une période incertaine, « l’année dernière » expression qu’on convoque parfois pour évoquer ce qui n’est pas encore un souvenir mais qui n’est plus du temps présent ni d’actualité. L’année dernière est le lieu où commence à s’effectuer le tri des événements quotidiens pour la majorité voués à la disparition. Il peut en rester ces images, qui échapperont à l’effacement.

Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris

Contact : +33144756014 animravel@laligue.org https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel

