Exposition peinture Laetitia Taupin Jardin de la Pointe Île-Tudy, jeudi 12 décembre 2024.

Exposition peinture Laetitia Taupin Jardin de la Pointe Île-Tudy Finistère

Laetitia Taupin est peintre depuis 23 ans. Ses premières peintures personnelles décrivent son univers onirique et symbolique « Ma peinture reflétait ma vie intérieure ; maintenant, en la structurant avec le cinéma, je découvre la vie, la pensée rejoint la matière »

Acrylique et collages constituent l’essentiel de la matière des tableaux. Les aplats unis laissent place à des patchworks de figures et de personnages articulés, superposés, fondus les uns dans les autres pour composer une mise en scène globale. Cependant la peinture n’est que le moyen de faire ressortir la recherche et la projection intellectuelles qui sont le véritable enjeu de ces travaux. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-12 10:00:00

fin : 2024-12-18 18:00:00

Jardin de la Pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne laetitia_taupin@orange.fr

