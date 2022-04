Exposition Peinture – LA GALERIE Audierne Audierne Catégories d’évènement: Audierne

Audierne Finistère Exposition du peintre Jean-Luc GIRARD.

“Mon besoin de peindre est essentiel.

“A partir d’un geste ,d’une tache,se profile l’idée qui m’amène à construire le tableau ”

Peintures acryliques sur toiles, dessins, aquarelles …

girardjeanlucm17@gmail.com +33 6 21 63 45 45 http://www.jeanlucgirard.book.fr/

