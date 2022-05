EXPOSITION PEINTURE JEAN MARIE JENOT Lachaussée Lachaussée Catégories d’évènement: Lachaussée

Meuse

EXPOSITION PEINTURE JEAN MARIE JENOT Lachaussée, 7 mai 2022, Lachaussée. EXPOSITION PEINTURE JEAN MARIE JENOT La Grange Théâtre 6 rue de riauvaux Lachaussée

2022-05-07 – 2022-06-18 La Grange Théâtre 6 rue de riauvaux

Lachaussée Meuse Lachaussée Jean Marie Jénot, peintre autodidacte mosellan, est membre de l’association Art’mu de Montigny les Metz et du collectif d’artistes Vitrine éphémère Centre St. Jacques à Metz. Il peint actuellement les “Diaphanes”, êtres imaginaires d’inspiration surréaliste. Sur différents tableaux, les Diaphanes semblent réfléchir aux causes de la vie, en traduisant les difficultés dans leurs gestes, mais en montrant la noblesse de l’imagination et la richesse de l’art dans leur posture. Les couleurs claires veulent montrer les joies de la vie. Vernissage de l’exposition samedi 7 mai à 19h00. contact@theatre-tangente-vardar.com +33 6 85 74 96 42 https://www.lagrange-theatre.org/ La Grange Théâtre 6 rue de riauvaux Lachaussée

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Lachaussée, Meuse Autres Lieu Lachaussée Adresse La Grange Théâtre 6 rue de riauvaux Ville Lachaussée lieuville La Grange Théâtre 6 rue de riauvaux Lachaussée Departement Meuse

Lachaussée Lachaussée Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lachaussee/

EXPOSITION PEINTURE JEAN MARIE JENOT Lachaussée 2022-05-07 was last modified: by EXPOSITION PEINTURE JEAN MARIE JENOT Lachaussée Lachaussée 7 mai 2022 Lachaussée Meuse

Lachaussée Meuse