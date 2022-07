Exposition peinture – J.C Callaud Mortagne-au-Perche, 20 juillet 2022, Mortagne-au-Perche.

Exposition peinture – J.C Callaud

Rue henry Chartier Salle Fernand Vallée Mortagne-au-Perche Orne Salle Fernand Vallée Rue henry Chartier

2022-07-20 14:00:00 – 2022-07-31 18:00:00

Salle Fernand Vallée Rue henry Chartier

Mortagne-au-Perche

Orne

Mortagne-au-Perche

Ouvert du mercredi au dimanche.

Dans le cadre des animations estivales du Perche, je vous remercie d’inscrire à votre agenda mon exposition de peinture présentée à la salle Fernand Vallée de Mortagne-au-Perche.

» Exposer, c’est quelque part faire une pause, un état des lieux, prendre du recul pour mesurer la distance entre ses connaissances et leurs applications.

Mes tableaux sont une tentative de fixer des moments proposés par la vie, des tons posés sur le quotidien, sans se préoccuper des modes.

Il me semble que j’ai voyagé par l’image toute ma vie. Entré dans l’atelier d’un maître, à l’âge de 13 ans, j’apprends le pouvoir de l’image, le dessin, les formes, la composition, et tente au travers d’apparences, de réaliser dans un langage clair et accessible à tous.

Du travail sur le motif aux recherches de compositions en atelier, j’organise les masses, les pleins, les vides, repère les obstacles pour en jouer, les contourner, pour arriver à une figuration à moindres frais. Une activité où le hasard n’a pas sa place; l’attention est permanente.

S’il est plaisant de peindre, il est aussi passionnant d’essayer de comprendre… un besoin…une nécessité…pour vivre cette… »religion ».

Une exposition qui retrace un parcours, et, propose une récréation pour l’esprit, une promenade aux jardins radieux de la peinture. »

J.C Callaud

Ouvert du mercredi au dimanche.

Dans le cadre des animations estivales du Perche, je vous remercie d’inscrire à votre agenda mon exposition de peinture présentée à la salle Fernand Vallée de Mortagne-au-Perche.

» Exposer, c’est quelque part faire…

+33 2 33 83 34 37

Ouvert du mercredi au dimanche.

Dans le cadre des animations estivales du Perche, je vous remercie d’inscrire à votre agenda mon exposition de peinture présentée à la salle Fernand Vallée de Mortagne-au-Perche.

» Exposer, c’est quelque part faire une pause, un état des lieux, prendre du recul pour mesurer la distance entre ses connaissances et leurs applications.

Mes tableaux sont une tentative de fixer des moments proposés par la vie, des tons posés sur le quotidien, sans se préoccuper des modes.

Il me semble que j’ai voyagé par l’image toute ma vie. Entré dans l’atelier d’un maître, à l’âge de 13 ans, j’apprends le pouvoir de l’image, le dessin, les formes, la composition, et tente au travers d’apparences, de réaliser dans un langage clair et accessible à tous.

Du travail sur le motif aux recherches de compositions en atelier, j’organise les masses, les pleins, les vides, repère les obstacles pour en jouer, les contourner, pour arriver à une figuration à moindres frais. Une activité où le hasard n’a pas sa place; l’attention est permanente.

S’il est plaisant de peindre, il est aussi passionnant d’essayer de comprendre… un besoin…une nécessité…pour vivre cette… »religion ».

Une exposition qui retrace un parcours, et, propose une récréation pour l’esprit, une promenade aux jardins radieux de la peinture. »

J.C Callaud

Salle Fernand Vallée Rue henry Chartier Mortagne-au-Perche

dernière mise à jour : 2022-07-01 par