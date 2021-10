Exposition peinture Ferme de Pratgraussals, 29 novembre 2021, Albi.

Exposition peinture

du lundi 29 novembre au dimanche 5 décembre à Ferme de Pratgraussals

L homme et son attitude face à son environnement. ————————————————- * Un sujetqui nous amène à réfléchir sur l’exploitation de notre terre et son devenir.Cette exposition a pour but de sensibiliser,par nos toiles présentées sous la forme d’une grande fresque,un public de jeunes et moins jeunes. * Nous sommes un groupe de retraités sensibles au devenir de notre planète et voudrions par le biais de cette fresque,apporter notre témoignage et vous inviter à échanger nos idées sur nos comportements.

Entrée libre et gratuite

L’homme et son attitude face à son environnement

Ferme de Pratgraussals ALBI Albi Tarn



