[Exposition] Peinture et sculpture Varaville Varaville Catégories d’évènement: Calvados

Varaville

[Exposition] Peinture et sculpture Varaville, 16 juillet 2022, Varaville. [Exposition] Peinture et sculpture Varaville

2022-07-16 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-24 19:00:00 19:00:00

Varaville Calvados Près de 30 artistes aux styles variés vous invitent à plonger dans leur univers. Huiles, aquarelles, pastels ou encore sculpture, de quoi contenter tous les goûts. Cette année l’invité d’honneur est Jacques Blondel ! Près de 30 artistes aux styles variés vous invitent à plonger dans leur univers. Huiles, aquarelles, pastels ou encore sculpture, de quoi contenter tous les goûts. Cette année l’invité d’honneur est Jacques Blondel ! Près de 30 artistes aux styles variés vous invitent à plonger dans leur univers. Huiles, aquarelles, pastels ou encore sculpture, de quoi contenter tous les goûts. Cette année l’invité d’honneur est Jacques Blondel ! Varaville

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Varaville Autres Lieu Varaville Adresse Ville Varaville lieuville Varaville Departement Calvados

Varaville Varaville Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/varaville/

[Exposition] Peinture et sculpture Varaville 2022-07-16 was last modified: by [Exposition] Peinture et sculpture Varaville Varaville 16 juillet 2022 Calvados Varaville

Varaville Calvados