Exposition Peinture et Sculpture Restaurant du Golf Soorts-Hossegor, samedi 24 février 2024.

EXPOSITION EXCEPTIONNELLE DE L’ARTISTE ET SCULPTEUR CHRISTOPHE MABILLON alias CMABHOSSEGOR AU RESTAURANT DU GOLF D’HOSSEGOR

Le restaurant du Golf d’Hossegor est ravi d’annoncer sa toute première exposition artistique, mettant en vedette les œuvres captivantes de l’artiste et sculpteur renommé, Christophe Mabillon. L’exposition, centrée sur la nature et l!ambiance locale des Landes, et son architecture emblématique, promet une expérience visuelle unique et immersive.

Christophe Mabillon est un artiste et sculpteur renommé, dont le travail explore les thèmes de la nature locale et de l’architecture des Landes. Ancien sculpteur de l’armée française, Cmabhossegor a exposé ses œuvres à l’échelle internationale, marquant sa présence dans des lieux emblématiques tels que le Vans store de Biarritz et la zone Pedebert à Hossegor.

Le restaurant du Golf d’Hossegor offre une expérience gastronomique exceptionnelle dans un cadre pittoresque. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 10:00:00

fin : 2024-06-02 19:00:00

Restaurant du Golf 333 Avenue du Golf

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine

