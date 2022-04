Exposition : Peinture et sculpture par F. Marcellier, N. Cordillet et A. Caillavet, 18 mai 2022, .

Exposition : Peinture et sculpture par F. Marcellier, N. Cordillet et A. Caillavet

2022-05-18 10:00:00 – 2022-05-25 12:00:00

Françoise Marcellier : L’âme dans tous ses états.

Une artiste s’affirmant dans une peinture intuitive ou les sentiments et l’émotion, seule contrée qui échappe à l’espace et au temps sont empreint de liberté et d’indépendance.Ses pastels et ces huiles résonnent d’une même recherche de l’harmonie des couleurs et nous interpelle et nous charme.

Nicole Cordillet : L’émotion du trait.

Principalement à l’huile, ses toiles nous font partagé son émotion et ses passions.

Les paysages normands sont peints avec détails. La nature proche, chevaux et mouettes ou plus lointaine, éléphants , girafes, ours polaire ou lynx sont représentés avec fragilité et sensibilité

Alain Caillavet : Les ombres et la lumière.

Des sculptures aux lignes graphiques, principalement animalière sont façonnées puis taillées dans une pâte de marbre, poncées et revêtues de noir ou de blanc. Toujours entre la frontière de l’abstrait et du réalisme, elles jouent de la lumière et des ombres.

Ouvert du mardi au dimanche.

