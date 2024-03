Exposition peinture et sculpture contemporaines Mignerette, samedi 30 mars 2024.

Découvrez l’exposition peintures et sculptures contemporaines d’Annie Dion et de Marc Habarnau pendant le weekend de Pâques du samedi au lundi inclus et les samedi 6 et dimanche 7 avril de 14 h à 18 h. Entrée libre EUR.

Début : 2024-03-30 14:00:00

fin : 2024-04-01 18:00:00

Mignerette 45490 Loiret Centre-Val de Loire adion289@orange.fr

