Exposition peinture et sculpture contemporaines château de la Planchette Mignerette, samedi 30 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T13:00:00+01:00 – 2024-03-30T17:00:00+01:00

Fin : 2024-04-07T14:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

Découvrez l’exposition peintures et sculptures contemporaines d’Annie Dion et de Marc Habarnau pendant le weekend de Pâques du samedi au lundi inclus et les samedi 6 et dimanche 7 avril de 14 h à 18 h. Entrée libre

château de la Planchette Mignerette Mignerette 45490 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « adion289@orange.fr »}]

annie dion