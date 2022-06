Exposition peinture et sculpture Atelier Marie Laurencin Bourdeaux Bourdeaux Catégories d’évènement: 26460

Bourdeaux

Exposition peinture et sculpture Atelier Marie Laurencin Bourdeaux, 24 juin 2022, Bourdeaux. Exposition peinture et sculpture Atelier Marie Laurencin Bourdeaux

2022-06-24 14:00:00 14:00:00 – 2022-09-04 18:00:00 18:00:00

Bourdeaux 26460 Vernissage le 24 juin à 17h

Oeuvres de l’Atelier Marie Laurencin du centre hospitaliers de Montfavet lachapelledebourdeaux@gmail.com +33 6 63 34 31 31 Bourdeaux

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 26460, Bourdeaux Autres Lieu Bourdeaux Adresse Ville Bourdeaux lieuville Bourdeaux Departement 26460

Bourdeaux Bourdeaux 26460 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourdeaux/

Exposition peinture et sculpture Atelier Marie Laurencin Bourdeaux 2022-06-24 was last modified: by Exposition peinture et sculpture Atelier Marie Laurencin Bourdeaux Bourdeaux 24 juin 2022 26460 Bourdeaux

Bourdeaux 26460