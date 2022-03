EXPOSITION PEINTURE ET MOSAÏQUE DE MARTINE LUSSIANA – LE REGARD DE L’HOMME À L’ANIMAL Mamers, 2 avril 2022, Mamers.

EXPOSITION PEINTURE ET MOSAÏQUE DE MARTINE LUSSIANA – LE REGARD DE L’HOMME À L’ANIMAL Office de Tourisme Maine Saosnois 50 Place Carnot Mamers

2022-04-02 – 2022-04-30 Office de Tourisme Maine Saosnois 50 Place Carnot

Mamers Sarthe Mamers

Depuis une vingtaine d’années je peins.

Les portraits m’ont toujours attiré d’où cette exposition sur les visages où les yeux prennent une grande importance.

La peinture acrylique permet de faire et refaire.

Quelques tableaux sont à l’aquarelle et à l’acrylique ; ils sont inspirés de Titouen Lamazou.

Le centre d’art d’Alençon m’a permis d’enrichir et d’approfondir les différentes techniques de peinture.

La sculpture m’a attiré, mais trop compliqué à faire chez soi. Je me suis tournée vers la mosaïque contemporaine et là aussi les techniques sont multiples ainsi que les matériaux (pierres, marbre, verre)

Heureuse de partager mon travail avec vous, j’espère que vous ne verrez pas cette exposition d’un “œil “critique.

+33 2 43 97 60 63

