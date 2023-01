Exposition : Peinture et dessin Is-sur-Tille Is-sur-Tille Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Côte-d’Or Monsieur Philippe PATOUX, artiste, présente ses peintures, dessins et ses collages ainsi que les réalisations de son frère, Yves PATOUX, en mémoire de son imagination, de son état d’esprit et de création. L’exposition est disponible du 5 au 30 août 2023 dans les Halles de l’Office de tourisme. Informations et renseignements 03.80.95.24.03 ou covati.tourisme@covati.fr. covati.tourisme@covati.fr +33 3 80 95 24 03 https://www.covati-tourisme.fr/agenda Place de la République Halles de l’Office de tourisme. Is-sur-Tille

