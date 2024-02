Exposition peinture et artisans Salle des fêtes Faux, dimanche 17 mars 2024.

Exposition peinture et artisans Salle des fêtes Faux Dordogne

l’association création et loisirs vous invite à venir découvrir une exposition d’artistes. Avec la présence de l’aquarelliste et portraitiste de « L’atelier du Zouave » de Castillonès. Venez partager votre bonne humeur autour de petits gâteaux et de boissons chaudes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 10:00:00

fin : 2024-03-17 19:00:00

Salle des fêtes 64 Rue Paul Abadie

Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine creation.et.loisirs@gmail.com

