Exposition Peinture Estelle Séré

du mercredi 2 mars au samedi 30 avril à Agapi – Galerie Poétique

Exposition des peintures récentes (2021/2022) d’Estelle Séré, plasticiennne Bordelaise, autour de la thématique du paysage et de la botanique. Au premier étage est présentée une nouvelle série de peintures sur “papier-palettes” intitulée “Mandragores”. Au sous-sol sont exposées les peintures sur toiles.

Entrée libre

Agapi – Galerie Poétique 15 rue Huguerie Bordeaux

