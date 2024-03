Exposition peinture : « Empreintes Plurielles » au Centre Paris Anim’ Maurice Ravel Centre Paris Anim’ Maurice Ravel Paris, samedi 9 mars 2024.

Du samedi 09 mars 2024 au vendredi 29 mars 2024 :

.Tout public. gratuit

La galerie du Centre Paris Anim’ Maurice Ravel vous fait découvrir sa nouvelle exposition artistique, du 9 au 29 mars 2024, « Empreintes Plurielles », gratuite et en accès libre.

Le CPA Maurice Ravel dispose d’un espace d’exposition artistique surnommé la Galerie Maurice Ravel. Chaque saison, cette galerie accueille plusieurs expositions présentant différentes techniques représentatives de la création artistiques actuelle (peinture, dessin, photographie, collage, estampe, création numérique, art urbain, etc.).

À travers ces expositions, nous mettons un point d’honneur à offrir à nos publics la possibilité de découvrir l’art sous des formes variées et originales et de rencontrer des artistes aux parcours multiples, notamment à l’occasion des vernissages.

Pour la saison 2023-2024, nous avons conçu une programmation inédite, alternant expositions individuelles et collectives, avec toujours plus de diversité dans les pratiques artistiques et dans les styles.

Exposition du mois de mars : « Empreintes Plurielles », du 9 au 29 mars 2024.

Exposition gratuite en accès libre



Au départ, rien ne prédestinait ces huit femmes à devenir artistes peintres. Qu’elles soient mère de famille, femme au foyer, informaticienne, elles avaient en commun leur désir d’exprimer leurs émotions à travers les couleurs, les formes et les matières.

Elles partagent depuis plus de 8 ans leurs expériences de la peinture qu’elles exercent toutes en autodidactes.

C’est donc naturellement qu’elles exposent aujourd’hui leurs travaux en commun.

Du figuratif à l’abstrait, du dessin à la peinture, de l’aquarelle à l’encre, du petit format au format XXL, leurs inspirations sont très diverses, d’où le nom de l’exposition « Empreintes Plurielles ».

Le regard du visiteur saura apprécier les états d’âme de chacune d’elles, entre conscient et inconscient, ombre et lumière, sagesse et colère, réfléchi et spontané, rêve et réalité.

Artistes de l’exposition : Lénalem, Clox, Fimis, Claude, Amélaÿ, V.RO, Hélène et July.

Vernissage le samedi 09 mars à partir de 17h30 avec les artistes du collectif.

Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012

Contact : +33144756014 animravel@laligue.org https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel http://www.animravel.fr

