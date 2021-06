Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin, Kaysersberg Vignoble Exposition peinture – Emile KRIEGER Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Exposition peinture – Emile KRIEGER 2021-08-24 10:00:00 – 2021-08-30 19:00:00

Emile Krieger profite de chaque instant de vie vécu pour les reproduire sur ses peintures à l'huile afin de ne jamais les oublier et de les marquer dans le temps. L'artiste utilise la technique du couteau pour s'exprimer et ainsi vous partager sa passion lors de son exposition.

