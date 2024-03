[Exposition peinture & dessin] Jean-Pierre Clément Rue Loucheur Offranville, vendredi 26 avril 2024.

[Exposition peinture & dessin] Jean-Pierre Clément Rue Loucheur Offranville Seine-Maritime

Vendredi

L’artiste dieppois Jean-Pierre Clément expose ses plus belles œuvres à la grange au moulin d’Offranville . Si l’artiste s’est essayé à diverses techniques (peinture à l’huile, dessin, encre de chine, gouache…), c’est son travail d’aquarelles, dessins , huiles et encres qui sera mis à l’honneur lors de cette exposition.

L’artiste dieppois Jean-Pierre Clément expose ses plus belles œuvres à la grange au moulin d’Offranville . Si l’artiste s’est essayé à diverses techniques (peinture à l’huile, dessin, encre de chine, gouache…), c’est son travail d’aquarelles, dessins , huiles et encres qui sera mis à l’honneur lors de cette exposition. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 10:00:00

fin : 2024-05-26 18:00:00

Rue Loucheur Parc du Colombier

Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie

L’événement [Exposition peinture & dessin] Jean-Pierre Clément Offranville a été mis à jour le 2024-03-08 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie