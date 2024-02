Exposition peinture de Véronique FANTI Place de l’Église Gurgy, samedi 2 mars 2024.

Exposition peinture de Véronique FANTI Place de l’Église Gurgy Yonne

Plusieurs années de travail dans l’atelier de Michel Hergibo vont l’entraîner à affirmer son style. Durant cette période, elle part à la recherche de matériaux (pigments, toiles, colles) qui lui permettent d’exprimer ses émotions.

Aujourd’hui, sa peinture l’emmène vers des thèmes essentiellement naturels.

Véronique Fanti a exposé dans plusieurs pays Allemagne, Corée du Sud, Italie, Angleterre et France.

L’atmosphère du lieu est très importante pour moi. J’ai besoin d’avoir un lien avec les paysages que je peins.

J’aime particulièrement prendre un détail et l’isoler du reste pour le mettre en avant.

Je peins un détail plus qu’un autre, parce qu’un instant de lumière, une forme attire particulièrement mon attention. Il m’arrive de travailler un même sujet d’un paysage dans des formats et vues différentes.

Je choisi le format en fonction ce que je veux peindre. Je tends de la toile de jute sur châssis. Je la prépare pour recevoir les fonds qui vont donner l’ambiance de la toile.

Ma palette est faite de pigments que je mélange avec un liant. A l’atelier, je travaille à partir de croquis pris sur place. Je commence une série de plusieurs toiles, puis donne à chacune tout le temps qu’elles demandent. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02

fin : 2024-03-24

Place de l’Église Espace culturel

Gurgy 89250 Yonne Bourgogne-Franche-Comté culturetourisme@gurgy.net

L’événement Exposition peinture de Véronique FANTI Gurgy a été mis à jour le 2024-02-21 par COORDINATION YONNE