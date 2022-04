Exposition Peinture Château de Saint Jean le Blanc Saint-Jean-le-Blanc Catégories d’évènement: Loiret

du samedi 30 avril au dimanche 8 mai à Château de Saint Jean le Blanc

Une exposition des peintures réalisées par l’atelier du Boulevard

Entrée libre

Une exposition des peintures réalisées par l’atelier du Boulevard Château de Saint Jean le Blanc 142, rue Demay 45650 Saint jean le Blanc Saint-Jean-le-Blanc Loiret

2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T19:00:00;2022-05-01T14:00:00 2022-05-01T19:00:00;2022-05-02T14:00:00 2022-05-02T19:00:00;2022-05-03T14:00:00 2022-05-03T19:00:00;2022-05-04T14:00:00 2022-05-04T19:00:00;2022-05-05T14:00:00 2022-05-05T19:00:00;2022-05-06T14:00:00 2022-05-06T19:00:00;2022-05-07T14:00:00 2022-05-07T19:00:00;2022-05-08T14:00:00 2022-05-08T19:00:00

