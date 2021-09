Le Tilleul Le Tilleul Le Tilleul, Seine-Maritime Exposition “Peinture & Céramique” Le Tilleul Le Tilleul Catégories d’évènement: Le Tilleul

Seine-Maritime

Exposition “Peinture & Céramique” Le Tilleul, 18 septembre 2021, Le Tilleul. Exposition “Peinture & Céramique” 2021-09-18 – 2021-09-19

Ginette Patin et de Monia Vivier vous présentent une exposition de peinture et de céramique au Manège du Parc Mathilde, au Tilleul. Entrée libre de 10h à 18h.

Le Tilleul