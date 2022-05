Exposition peinture – Carole Lataste Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques

Exposition peinture – Carole Lataste Oloron-Sainte-Marie, 11 mai 2022, Oloron-Sainte-Marie. Exposition peinture – Carole Lataste Rue Révol Galerie Révol Oloron-Sainte-Marie

2022-05-11 14:00:00 – 2022-05-14 19:00:00 Rue Révol Galerie Révol

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques EUR Une exposition de Carole Lataste

Dessins, peintures, gestes et sculptures Une exposition de Carole Lataste

Dessins, peintures, gestes et sculptures +33 6 87 96 77 30 Une exposition de Carole Lataste

Dessins, peintures, gestes et sculptures Tram-E

Rue Révol Galerie Révol Oloron-Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Oloron-Sainte-Marie Adresse Rue Révol Galerie Révol Ville Oloron-Sainte-Marie lieuville Rue Révol Galerie Révol Oloron-Sainte-Marie Departement Pyrénées-Atlantiques

Exposition peinture – Carole Lataste Oloron-Sainte-Marie 2022-05-11 was last modified: by Exposition peinture – Carole Lataste Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 11 mai 2022 Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques