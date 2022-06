Exposition peinture – Brigitte LUCAS

2022-09-05 – 2022-09-11 Brigitte Lucas, artiste peintre amateur, autodidacte, réalise principalement ses

créations à l’huile et à l’aquarelle.

Elle traduit sa sensibilité à la nature par des marines, des crustacés, des oiseaux,

des fleurs…

Elle a obtenu en 2016 le prix de la Ville de Briec, en 2018 le 3eme prix du public à

Clohars-Fouesnant et inauguré en 2018 le hall d’exposition de la MDPH de

