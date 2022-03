Exposition peinture : Bleu Celadon Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saint-Trojan-les-Bains

Exposition peinture : Bleu Celadon Saint-Trojan-les-Bains, 22 mai 2022, Saint-Trojan-les-Bains. Exposition peinture : Bleu Celadon Rue de la république Quai Antony Dubois Saint-Trojan-les-Bains

2022-05-22 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-22 19:00:00 19:00:00 Rue de la république Quai Antony Dubois

Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime Venez à la rencontre de cet artiste unique par le biais de son exposition : BLEU CELADON lmcathy17@gmail.com +33 6 58 70 07 05 Rue de la république Quai Antony Dubois Saint-Trojan-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saint-Trojan-les-Bains Autres Lieu Saint-Trojan-les-Bains Adresse Rue de la république Quai Antony Dubois Ville Saint-Trojan-les-Bains lieuville Rue de la république Quai Antony Dubois Saint-Trojan-les-Bains Departement Charente-Maritime

Exposition peinture : Bleu Celadon Saint-Trojan-les-Bains 2022-05-22 was last modified: by Exposition peinture : Bleu Celadon Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains 22 mai 2022 Charente-Maritime Saint-Trojan-les-Bains

Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime