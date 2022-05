Exposition peinture – Annie Meunier Monflanquin, 4 juillet 2022, Monflanquin.

Exposition peinture – Annie Meunier Salle Aquitaine Place des Arcades Monflanquin

2022-07-04 – 2022-07-12 Salle Aquitaine Place des Arcades

Monflanquin 47150

Annie Meunier est une peintre contemporaine qui travaille le pastel aux couleurs vives.

“Lorsque je travaille le pastel, la rêverie m’entraîne dans une expression joyeuse et lumineuse. Alors la rumination s’interrompt et je me sens heureuse, comme réconciliée avec moi-même et plus proche de Dieu. J’essaie de dire avec mes craies de couleur un amour de la vie dans ce qu’elle a de fort, d’harmonieux et de bon. Dans mes dessins, je cherche à transcrire la grâce et le mystère à transcender la vie.”

+33 6 87 96 86 21

Annie Meunier

Salle Aquitaine Place des Arcades Monflanquin

