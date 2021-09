Exposition – Peinture Anne Le Doré Yffiniac, 3 septembre 2021, Yffiniac.

Exposition – Peinture Anne Le Doré 2021-09-03 – 2021-09-28 Rue des Écoles Médiathèque d’Yffiniac

Yffiniac Côtes d’Armor

Anne Le Doré, installée en Côtes d’Armor depuis fin 2011, est une artiste peintre formée aux Beaux-Arts de Versailles. Elle peint depuis les années 90 et participe à de nombreux “En Bretagne et ailleurs”. Elle s’est également spécialisée dans le cinéma d’animation où elle a travaillé pour les studios Gaumont et Astérix.

” [Cette exposition] témoigne d’une exploration […] symbolique [des énergies et forces vives de la Terre]. Le visage est parfois associé à l’arbre, qui reste une figure symbolique essentielle, un point d’ancrage indispensable à une humanité qui cherche de nouveaux repères. Richesse des matières et vibrations des couleurs veulent toujours être l’expression d’une ode à la vie sous toutes ses formes », explique Anne Le Doré.

+33 2 96 72 74 27

