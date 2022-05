Exposition peinture Alix Graphs

Exposition peinture Alix Graphs, 10 septembre 2022, . Exposition peinture Alix Graphs

2022-09-10 – 2022-09-11 Samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022 10h à 18h

Eglise de Berthenicourt. Architecte de métier, le dessin a toujours été pour moi un acte de création

essentiel. Mes compositions, plutôt abstraites à première vue, intègrent

néanmoins les éléments de mon réel. Encres, crayons de couleur, peintures acryliques, elles s’expriment sur toutes sortes de supports: bois, toile, papiers, mais aussi sur des objets de récupération en tous genres, de toutes matières si ils m’inspirent. Entrée libre, pour tous publics (enfants et adultes) Samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022 10h à 18h

