Exposition peinture – Alban CASSAR

2022-10-24 – 2022-10-30

« Artiste peintre de 47 ans, je suis revenu à la création et à la peinture après quelques années dans la décoration intérieure. Pour moi, ce retour ne pouvait se faire qu’à une condition, un impératif : l’originalité.

Pour atteindre cet objectif, trois points me semblaient essentiels. Tout d’abord, sortir du cadre conventionnel des châssis entoilés. Le travail du médium, facile à découper, à travailler et permettant d’obtenir toutes les formes

s’est rapidement imposé à moi. Ensuite, un traitement original de la matière en apportant du relief par un travail

de sculpture disposé judicieusement pour apporter volume et réalisme à l’image.

Enfin, un travail de la couleur appuyée sur des teintes vives et contrastées qui donne à l’image profondeur et authenticité. C’est aussi mon traitement de la couleur qui fait qu’on reconnait et apprécie mon style ».

