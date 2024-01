Exposition Peintres et sculpteurs témoins de leur région Centre Culturel Athanor Guérande, vendredi 9 février 2024.

Début : 2024-02-09T14:30:00+01:00 – 2024-02-09T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-24T14:30:00+01:00 – 2024-02-24T18:00:00+01:00

Créée en 1994, l’association « Peintres et Sculpteurs Témoins de leur Région » organise chaque année une grande exposition d’arts, regroupant le travail de peintres et de sculpteurs que la Bretagne inspire, autour d’un invité d’honneur.

Pour cette nouvelle exposition, ils rendront hommage à Claire Pendelio.

Centre Culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire

CULTURE EXPOSITION