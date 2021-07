Bretenoux Bretenoux Bretenoux, Lot Exposition « Peintres de Camaïeu » Bretenoux Bretenoux Catégories d’évènement: Bretenoux

Exposition « Peintres de Camaïeu » 2021-07-19 16:00:00 – 2021-07-31 18:30:00

Bretenoux Lot Bretenoux L’association de peinture Camaïeu de Bretenoux organise une exposition intitulée « Peintres de camaïeu ». Invitée d’honneur : Fumiyo Sekiguchi, artisan verrière. christelle.kilou@gmail.com Camaïeu dernière mise à jour : 2021-07-07 par

