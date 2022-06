Exposition -Peintre FLORA MOSCOVICI Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie Catégories d’évènement: 46330

Saint-Cirq-Lapopie

Exposition -Peintre FLORA MOSCOVICI Saint-Cirq-Lapopie, 3 juillet 2022, Saint-Cirq-Lapopie. Exposition -Peintre FLORA MOSCOVICI le bourg Maison Daura Saint-Cirq-Lapopie

2022-07-03 10:00:00 – 2022-09-04 13:00:00 le bourg Maison Daura

Saint-Cirq-Lapopie 46330 Peintre de formation, Flora Moscovici a la particularité de développer une peinture essentiellement contextuelle, qu’elle applique directement sur des espaces existants, intérieurs ou extérieurs, espaces bâtis ou naturels. Inauguration le samedi 2 Juillet À 16H ©Affiche exposititon_ FLORA MOSCOVICI

le bourg Maison Daura Saint-Cirq-Lapopie

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 46330, Saint-Cirq-Lapopie Autres Lieu Saint-Cirq-Lapopie Adresse le bourg Maison Daura Ville Saint-Cirq-Lapopie lieuville le bourg Maison Daura Saint-Cirq-Lapopie Departement 46330

Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie 46330 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cirq-lapopie/

Exposition -Peintre FLORA MOSCOVICI Saint-Cirq-Lapopie 2022-07-03 was last modified: by Exposition -Peintre FLORA MOSCOVICI Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie 3 juillet 2022 46330 Saint-Cirq-Lapopie

Saint-Cirq-Lapopie 46330