Exposition » Peindre la nature. Paysages impressionnistes du musée d’Orsay » Évènement majeur de l’opération nationale des « 150 ans de l’impressionnisme » 16 mars – 24 juin MUba Eugène Leroy Tarif plein : 9 € / Tarif réduit 6 € / Gratuité sous conditions

Évènement majeur de l’opération nationale des « 150 ans de l’impressionnisme », l’exposition du MUba Eugène Leroy rassemble 58 chefs-d’oeuvre impressionnistes des collections du musée d’Orsay signés Monet, Sisley, Renoir, Pissarro, Cézanne ou Gauguin.

Après l’exposition Chrétiens d’Orient (2018) conçue avec l’Institut du monde arabe, et Picasso illustrateur (2019) avec le Musée Picasso Paris, le MUba Eugène Leroy présente une nouvelle exposition-événement inédite autour du paysage impressionniste, qui témoigne de la richesse des collections du musée d’Orsay et de l’importante dynamique culturelle de Tourcoing.

Parcours de l’exposition

Comment est né le paysage impressionniste ? Quelle est la spécificité du regard posé par Monet et ses amis sur les paysages de leur époque ? Comment ces peintures traduisent les mutations du rapport des hommes et des femmes à leur environnement au 19e siècle et comment entrent-elles en résonance avec nos préoccupations actuelles ? De quelle manière le paysage impressionniste a-t-il ouvert la voie à d’autres audaces picturales ? Pour répondre à ces questions, le parcours est organisé en cinq sections.

Dans une première salle, c’est le creuset du paysage réaliste et le développement de la peinture de plein air qui sont présentés avec des oeuvres de Daubigny, Huet, Jongkind ou Boudin et les premiers paysages de Monet en Normandie et Bazille en forêt de Fontainebleau.

Une deuxième grande section de l’exposition explore les « motifs » de prédilection des impressionnistes – Monet, Sisley, Pissarro ou encore Renoir – pendant les années 1870, comme les bords de Seine et son activité fluviale, les campagnes d’Île-de-France, les jardins et la villégiature. Ce paysage n’est pas alors une nature vierge ou édénique mais une nature fondamentalement « anthropisée » et pleinement inscrite dans la modernité. Alors que le dérèglement climatique rend la neige toujours plus rare en nos contrées, une salle sera dédiée à ces paysages moins immaculés qu’il n’y paraît.

La troisième section montre comment, à partir des années 1880, les impressionnistes, et particulièrement Monet, se concentrent progressivement sur des paysages « purs » et sur des effets atmosphériques et lumineux toujours plus complexes. Une projection audiovisuelle permet d’explorer, en grand format, des détails des oeuvres vues dans les salles alentour, de présenter les grandes décorations des Nymphéas de Monet et ainsi d’aborder la question de l’immersion « grandeur nature » de l’homme et du peintre dans le paysage.

La quatrième section de l’exposition aborde l’évolution de l’art du paysage après l’impressionnisme, de Seurat à Mondrian en passant par Redon, Gauguin ou Bonnard. À partir des audaces de touches et de couleurs de leurs aînés impressionnistes, ces artistes explorent d’autres territoires. Progressivement, l’observation de la nature et la célébration du paysage moderne cèdent la place à diverses formes d’ « abstractions » et à la quête d’une nature préservée et réenchantée.

Enfin, en forme d’épilogue, la réunion d’un chef-d’oeuvre tardif de Monet des collections du musée d’Orsay, Saule pleureur (1920-1922), avec une peinture d’Eugène Leroy, artiste tutélaire du musée de Tourcoing depuis la donation de plus de 400 oeuvres en 2009, interroge la postérité du maître de Giverny au 20e siècle.

Autour de l’exposition

Dans la seconde partie du musée, la visite se poursuit par la découverte d’une sélection d’oeuvres des collections du MUba Eugène Leroy du 20e et du 21e siècles, en écho aux thèmes de l’exposition (paysage, vibration lumineuse, expérimentation colorée, etc.).

Un catalogue d’exposition richement illustré, une application numérique, des parcours-jeux pour les enfants, complétés par une large offre de visites guidées et d’ateliers de pratique pour petits et grands accompagnent les visiteurs dans la découverte des paysages impressionnistes. Une programmation culturelle mêlant conférences, concerts et spectacles vivants, rythme les trois mois de l’exposition, dans et hors les murs du MUba Eugène Leroy.

À l’occasion de chaque exposition temporaire, le musée mène également de nombreuses actions sociales et éducatives, notamment à destination du jeune public, enfant et adolescent. De nombreux partenariats (structure médico-éducative, centre social, EHPAD, centre hospitalier, Pôle emploi, etc.) permettent à des publics dits éloignés de la culture de bénéficier d’actions sur mesure, témoignant d’un engagement fort du MUba Eugène Leroy et de la Ville de Tourcoing.

Commissariat de l’exposition

Mélanie Lerat, directrice-conservatrice, MUba Eugène Leroy, Tourcoing

Paul Perrin, directeur de la conservation et des collections, musée d’Orsay, Paris

Avec la collaboration d’Estelle Bégué, chargée d’étude documentaire, musée d’Orsay, Paris

La manifestation bénéficie du soutien de la DRAC et de la Région Hauts-de-France, de la Métropole européenne de Lille, ainsi que de la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe, grand mécène de l’exposition.

En 2024, le ministère de la culture et le musée d’Orsay fêtent les 150 ans de l’impressionnisme. En parallèle à l’exposition Paris 1874. Inventer l’impressionnisme qui se tiendra à Paris, quelque 180 oeuvres prêtées exceptionnellement par le musée d’Orsay sont à découvrir dans plus de 30 musées de France.

MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 91 60 http://www.muba-tourcoing.fr/ Le MUba Eugène Leroy, musée des Beaux-Arts de Tourcoing, fait dialoguer par des vis-à-vis stylistiques et thématiques ses collections d'art ancien, art moderne et art contemporain. Le musée présente également les oeuvres de la donation Eugène Leroy réalisée en 2010 ainsi que de grandes expositions temporaires. Une programmation culturelle riche invite les arts vivants au coeur des salles d'exposition. Métro ligne 2, arrêt Tourcoing centre