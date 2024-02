EXPOSITION « PEINDRE ET TEINDRE AVEC LA NATURE » PAR LA MAISON DES LIBELLULES (85) Carnuta Jupilles, lundi 1 avril 2024.

Des premiers peintres aux teinturiers modernes, plongez dans l’univers coloré que nous offre la nature. Au fil de l’exposition, vous allez découvrir comment la couleur se fabrique à partir d’éléments naturels, quels sont ses usages à travers les âges et comment elle était conservée. Ocres, murex, garance, pastel et cie vous révèleront tous leurs secrets ! EUR.

Carnuta 2 Rue du bourg ancien

Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 14:00:00

fin : 2024-09-29 18:00:00



