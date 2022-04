Exposition : “Peindre avec le bois” Arras-en-Lavedan Arras-en-Lavedan Catégories d’évènement: Arras-en-Lavedan

Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées Vernissage le samedi 9 avril à 18h. Exposition à la Maison des Arts d’Arras-en-Lavedan sur le thème “Peindre avec le bois, par Damien Dupuis. abbadiale@orange.fr http://www.abbadiale.fr/ Vernissage le samedi 9 avril à 18h. Maison des arts ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan

