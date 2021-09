Exposition “Peindre avec la lumière” de Matthieu Ricard Vieille Eglise Saint Vincent, 25 septembre 2021, Mérignac.

du samedi 25 septembre au samedi 11 décembre à Vieille Eglise Saint Vincent

_”Je commençai à prendre des photos vers l’âge de douze ans. Je n’étais pas un enfant des villes et je me suis toujours senti mieux dans la nature. Je me mis à photographier plus sérieusement vers l’âge de quinze ans, guidé par André Fatras, l’un des pionniers de la photographie animalière en France._ _Après m’être établi dans l’Himalaya, je photographiais mes maîtres spirituels et leur univers. Mon but était de partager la splendeur, la force et la profondeur dont j’étais témoin. J’utilise la photographie comme une source d’espoir, dans l’intention de restaurer la confiance dans la nature humaine et de raviver l’émerveillement devant la part sauvage du monde.”_ _Matthieu Ricard_ Plus d’informations sur l’exposition sur [le site Saison Photographique](https://merignac-photo.com/) Découvrir les dates des visites accompagnées dans [la programmation du site Saison Photographique](https://merignac-photo.com/programmation-liste) ### Informations pratiques Exposition “Peindre avec la lumière” du 25 septembre au 12 décembre 2021 Vieille Eglise Rue de la Vieille Église 33700 Mérignac Ouvert du mardi au dimanche, 14h à 19h ( sauf jours fériés )

